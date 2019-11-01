США проведуть в Європі наймасштабніші за 30 років військові навчання
|09:00 11.12.2019
|Россия
США планують навесні 2020 року провести в Європі найбільші навчання з часів закінчення "холодної війни".
Про це заявив американський генерал-майор Беррі Сігуін, який керує операціями союзників з військового штабу НАТО в Бельгії, повідомляє DW, пише Укрінформ.
Центром навчань, в рамках яких в Європу будуть перекинуті 20 тисяч американських солдатів, стане Німеччина. Американські солдати будуть через Атлантичний океан доставлені в Бельгію і Нідерланди, звідти через територію Німеччини вони будуть передислоковані до Польщі й уздовж східних кордонів НАТО. При цьому збройні сили США приєднаються до вже розміщених в Європі американських військових і сил партнерів НАТО. Загальна чисельність військ, що беруть участь у навчаннях, складе 37 тисяч осіб.
Метою навчань стане попередження Росії від повторення анексій, подібних до захоплення Криму у 2014 році.
Нагадаємо: в листопаді в Литві відбулися двотижневі військові навчання НАТО з участю близько 4000 військовослужбовців з 11 країн-членів альянсу. Крім литовських військ, у навчаннях під назвою "Залізний вовк II" (Iron Wolf II), брали участь, зокрема, підрозділи з Німеччини, США і Великобританії.
Метою навчань, які пройшли на литовському полігоні Пабраде, було покращення взаємодії між силами країн-членів НАТО. Учасники навчань відпрацювали планування і виконання наступальних і оборонних операцій.
Ще на цю тему:
Корабль ВМС Франции покинул Черное море
США збільшать фінансування оборонних програм України та Грузії
Столтенберг прокомментировал отказ Турции поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики
Французький корвет Commandant Birot прямує до Одеси / Фото
У НАТО випустили ролик про забезпечення безпеки Чорного Моря
Столтенберг: НАТО спроможне захистити країни Балтії
Польша напомнила Макрону о "горячем дыхании российского медведя"
У Литві стартували масштабні навчання за участю 11 країн НАТО
В Крыму уже не боятся усиления НАТО в Черном море