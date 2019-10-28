В 2019 году судостроительная корпорация России получила от МО 17 новых контрактов
|13:30 11.12.2019
|Россия
В 2019 году Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) и Минобороны России заключили 17 новых государственных контрактов.
Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 9 декабря 2019 года президент ОСК Алексей Рахманов, передает Sudostroenie.info.
По словам Рахманова, заключенные контракты обеспечат загрузку предприятий до 2026 года, а в некоторых случаях – до 2028 года.
Ще на цю тему:
19:45 02.12.2019
Работы по реконструкции крейсера “Адмирал Кузнецов” приостановлены
Работы по реконструкции крейсера “Адмирал Кузнецов” приостановлены
14:30 27.11.2019
В России за четыре года построили 31 корабль для ВМФ
В России за четыре года построили 31 корабль для ВМФ
15:45 13.11.2019
Определен единственный поставщик плавучих железобетонных причалов для ВМФ России / Фото
Определен единственный поставщик плавучих железобетонных причалов для ВМФ России / Фото
14:00 05.11.2019
В Росии решили строить подлодки "Варшавянка" за два года
В Росии решили строить подлодки "Варшавянка" за два года
20:45 28.10.2019
Две субмарины-носители "Калибров" будут заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября
Две субмарины-носители "Калибров" будут заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября
17:45 26.09.2019
"Звездочка" ищет подрядчика для контроля за подготовкой дока для "Адмирала Кузнецова"
"Звездочка" ищет подрядчика для контроля за подготовкой дока для "Адмирала Кузнецова"
14:41 25.09.2019
Индия внесла платеж России за постройку фрегатов
Индия внесла платеж России за постройку фрегатов
08:00 18.09.2019
В России начали создавать универсальный десантный корабль
В России начали создавать универсальный десантный корабль
08:45 16.09.2019
Росийское военное судостроение продолжает инновации?
Росийское военное судостроение продолжает инновации?
14:30 12.09.2019
Главком ВМФ и премьер Татарстана обсудили военное кораблестроение
Главком ВМФ и премьер Татарстана обсудили военное кораблестроение