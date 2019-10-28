В 2019 году Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) и Минобороны России заключили 17 новых государственных контрактов.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 9 декабря 2019 года президент ОСК Алексей Рахманов, передает Sudostroenie.info.

По словам Рахманова, заключенные контракты обеспечат загрузку предприятий до 2026 года, а в некоторых случаях – до 2028 года.