Помпео обговорив з Лавровим «нормандський саміт» і нагадав, що Крим - Україна
|08:30 11.12.2019
|Крым
Державний секретар США Майк Помпео заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим порушувалися питання України і «нормандської зустрічі».
За його словами, велику частину бесіди присвятили «змістовним переговорам» президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі, пише Главком.
«Ми досить довго говорили про Україну... Я пишаюся тим, що наша адміністрація зробила для захисту суверенітету і безпеки цієї країни», - заявив Помпео.
Він також вказав Лаврову, що Крим належить Україні.
До слова, державний секретар США Майк Помпео застеріг міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від втручання в президентські вибори 2020 року.
Раніше повідомлялося, що Білий дім працює над організацією зустрічі американського президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Ще на цю тему:
Кримській ексдепутатці заочно дали 14 років за держзраду
Оккупанты обещают начать поставку в Сирию стрелочных переводов
Оккупанты ввелаипропускной режим на автостанции Симферополя / Фото
Эффективность программы строительства образовательных объектов в Крыму не превышает 20%
МЗС України: Резолюція ООН по Криму важлива для відновлення безпеки і стабільності в Чорному і Азовському морях
В України досі немає інструментів, щоб змінити ситуацію із захистом прав людей у Криму і на Донбасі, - Чубаров
Оккупанты запретили провести в Симферополе мероприятие ко Дню прав человека — Чубаров
Глава ФСБ РФ заявив, що існує "загроза дестабілізації українськими радикалами ситуації в Криму"
Херсон: суд над «єдиноросом» із Севастополя вирішили провести за зачиненими дверима