Державний секретар США Майк Помпео заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим порушувалися питання України і «нормандської зустрічі».

За його словами, велику частину бесіди присвятили «змістовним переговорам» президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі, пише Главком.

«Ми досить довго говорили про Україну... Я пишаюся тим, що наша адміністрація зробила для захисту суверенітету і безпеки цієї країни», - заявив Помпео.

Він також вказав Лаврову, що Крим належить Україні.

До слова, державний секретар США Майк Помпео застеріг міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від втручання в президентські вибори 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Білий дім працює над організацією зустрічі американського президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.