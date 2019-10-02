Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
|13:00 11.12.2019
|Армения
Российскую частную оружейную компанию ORSIS («Промтехнология») решением суда исключили из черного списка поставщиков Армении.
Об этом «РИА Новости» заявил адвокат армянской коллегии адвокатов, представляющий интересы предприятия в этой стране Александр Сирунян, передает издание Центр анализа мировой торговли оружием.
Как напоминает агентство, ORSIS была включена в черный список поставщиков оружия в вооруженные силы Армении и другие силовые структуры страны ресразу после срыва армянским Минобороны тендера на поставку стрелкового оружия на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания. Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства Давида Тонояна, в котором это решение было оценено как «немотивированное».
По факту срыва тендера было возбуждено уголовное дело по статье 376 уголовного кодекса Армении («халатное отношение к службе»), которое в настоящее время расследуется Специальной следственной службой Армении.
«Суд общей юрисдикции города Еревана удовлетворил наше ходатайство и приостановил действие решения Министерства финансов Армении о включении ORSIS в черный список субъектов, не имеющих права участвовать в государственных закупках», – цитирует «РИА Новости» А.Сируняна.
Он отметил, что ORSIS снова вправе участвовать в тендерах и осуществлять поставки в армянские силовые ведомства.
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