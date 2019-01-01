Строительство сервисного центра по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов российского производства началось в Азербайджане.

В Баку состоялась торжественная церемония закладки первого камня будущего сервисного центра и памятной капсулы с подписями участников проекта, сообщает издание Центр анализа мировой торговли оружием.

В церемонии приняли участие генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (входит в Госпорпорацию Ростех) Андрей Богинский, а также представители компании «Хеликоптер сервис центр», которая будет обеспечивать послепродажное обслуживание российских вертолетов, эксплуатируемых в Азербайджанской Республике.

«Сегодня сделан важнейший шаг на пути к организации в Азербайджане современного сервисного центра, который сможет обеспечить в стране всестороннюю техническую поддержку эксплуатантов и высокий уровень летной годности российских вертолетов марки «Ми». Эта работа ведется в рамках стратегии авиационного кластера Госкорпорации Ростех, которая предусматривает расширение сети сервисных центров в регионах присутствия и комплексное сопровождение поставляемой техники на протяжении всего жизненного цикла», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Ранее российская и азербайджанская стороны подписали соглашение, в соответствии с которым холдингу будет передана доля в 25% уставного капитала «Хеликоптер сервис центр», соответствующий договор купли-продажи планируется заключить в первом квартале 2020 года. Соглашение также предусматривает передачу «Хеликоптер сервис центр» технологий, позволяющих предоставлять услуги по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов российского и советского производства, сообщает пресс-служба АО «Вертолеты России».