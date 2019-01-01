В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства

12:45 11.12.2019   Азербайджан

Строительство сервисного центра по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов российского производства началось в Азербайджане.

В Баку состоялась торжественная церемония закладки первого камня будущего сервисного центра и памятной капсулы с подписями участников проекта, сообщает издание Центр анализа мировой торговли оружием.

В церемонии приняли участие генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (входит в Госпорпорацию Ростех) Андрей Богинский, а также представители компании «Хеликоптер сервис центр», которая будет обеспечивать послепродажное обслуживание российских вертолетов, эксплуатируемых в Азербайджанской Республике.

«Сегодня сделан важнейший шаг на пути к организации в Азербайджане современного сервисного центра, который сможет обеспечить в стране всестороннюю техническую поддержку эксплуатантов и высокий уровень летной годности российских вертолетов марки «Ми». Эта работа ведется в рамках стратегии авиационного кластера Госкорпорации Ростех, которая предусматривает расширение сети сервисных центров в регионах присутствия и комплексное сопровождение поставляемой техники на протяжении всего жизненного цикла», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Ранее российская и азербайджанская стороны подписали соглашение, в соответствии с которым холдингу будет передана доля в 25% уставного капитала «Хеликоптер сервис центр», соответствующий договор купли-продажи планируется заключить в первом квартале 2020 года. Соглашение также предусматривает передачу «Хеликоптер сервис центр» технологий, позволяющих предоставлять услуги по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов российского и советского производства, сообщает пресс-служба АО «Вертолеты России».



Ще на цю тему:

15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
14:01 03.06.2019
Азербайджан отказался от покупки десяти самолетов Boeing
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
17:46 24.05.2018
В Азербайджане впервые проведен капремонт вертолетов российского производства
22:23 07.03.2018
"Азераэронавигация" и IATA будут сотрудничать в ряде ключевых областей
11:38 16.01.2018
Премьер-министры Болгарии и Азербайджана открыли воздушную линию Баку-София
12:50 17.08.2017
Из Баку в Тбилиси будет летать низкобюджетная авиакомпания
08:19 12.07.2017
Еще одна авиакомпания начинает летать из Кувейта в Баку
23:28 20.06.2017
Азербайджан покупает четыре Dreamliner почти на миллиард долларов
22:43 15.03.2017
Жителям регионов Азербайджана станет проще добираться до Москвы
19:00 15.03.2017
AZAL увеличивает частоту полетов в Грузию
08:08 16.12.2016
В Азербайджане появится лоукостер Buta Airways с флотом самолетов Embraer
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:30 11.12.2019
Прокуратура Болгарии: В день резонансного отравления Гебрева у его офиса были ГРУшники
20:00 09.12.2019
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
Всі новини країни
Греция Греция
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:15 11.12.2019
В Грузии построят завод для производства корабельного топлива
12:15 11.12.2019
Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение о строительстве дороги к РФ
08:45 11.12.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии отрабатывают скоростную стрельбу из танков
21:00 09.12.2019
Власти Грузии выступили против открытия Центра русского языка в Тбилиси
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
16:45 10.12.2019
Молдова готує підписання контракту з "Газпромом" після узгодження поставок в обхід України
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 11.12.2019
ЮВО: Армейская авиация отработала уход от средств ПВО условного противника
15:45 11.12.2019
ЮВО готов принять на вооружение новейшую систему ПВО С-500
15:15 11.12.2019
В ракетные войска России поступают новые образцы вооружения и военной техники
14:45 11.12.2019
Ракетные войска России за год осуществили пять учебных пусков стратегических ракет
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
17:00 11.12.2019
Президент Турции заявил о присутствии российской ЧВК «Вагнер» в Ливии
10:15 11.12.2019
Турция готова отправить армию в Ливию для борьбы с пророссийскими силами
18:45 10.12.2019
Ердоган розкритикував Нобелівську академію: нагороджує за порушення прав людини
10:45 10.12.2019
Співпраця Туреччини з РФ і США не призвела до належних результатів, - Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
19:00 11.12.2019
Кримській ексдепутатці заочно дали 14 років за держзраду
18:15 11.12.2019
Держстивідор «Чорноморськ» змінив ставки плати за користування буксирами
18:00 11.12.2019
Російські прикордонники заявили про затримання громадянина України в окупованому Криму
17:45 11.12.2019
Позов захисту фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» проти СІЗО Сімферополя розглянуть 25 грудня – адвокат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд