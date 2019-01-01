Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение о строительстве дороги к РФ

12:15 11.12.2019   Грузия

Парламент Грузии во вторник, 10 декаюря, большинством голосов ратифицировал кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о выделении 60 млн долларов на строительство дороги Квешети - Коби (край Мцхета - Мтианети), ведущей к границе с РФ. 

Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа, пишет finanz.ru.

«Общая стоимость указанной дороги составляет 558,6 млн долларов, примерно 416 млн долларов из которых финансируются Азиатским банком развития, а остальные, примерно 60 млн долларов, выделяются Европейским банком реконструкции и развития. Длительность кредита составляет 18 лет, а льготный период - четыре года», - сказал замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе, представляя депутатам проект постановления о ратификации. Он отметил, что ратификация в парламенте первого соглашения по финансированию строительства Квешети - Коби, с Азиатским банком развития, была около месяца назад.

Помимо Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития в строительстве дороги будет участвовать правительство Грузии, готовое инвестировать 83,6 млн долларов. Предполагается, что стройка начнется в этом году. Ее будет вести китайская компания «23 бюро Китайской железной дороги».



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