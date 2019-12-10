В порту Пивденный перевалили 50 млн тонн грузов

12:00 11.12.2019   Украина

9 декабря показатель грузооборота порта Пивденный пересек отметку 50 млн тонн, что стало новым абсолютным рекордом перевалки за 41 год работы порта.

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на данные главной диспетчерской администрации порта Пивденный.

"До конца года остается еще три недели, поэтому и без того рекордная цифра еще увеличится", - отметил начальник администрации морского порта Виталий Липский.

Больше всего, по его словам, на положительную динамику грузоперевалки за период с начала года повлияло увеличение перевалки продукции АПК и ГМК. В том числе объем перевалки руды составил 24 млн 881,4 тыс тонн, зерна - 10 млн 183,5 тыс тонн.

73,3% от общего грузооборота составил экспорт - 36 млн 812,9 тонн Ключевым экспортным направлением для порта является Китай.

В администрации морской гавани напомнили, что Пивденный является самым глубоководным портом Украины и именно на развитие его глубоководной акватории были направлены наиболее масштабные дноуглубительные работы АМПУ последних лет.      

Также в Администрации назвали пятерку лидеров по объемам перевалки:

- группа терминалов ТИС - 29 млн 107,7 тыс тонн;

- госстивидор ГП МТП Южный - 14 млн 183,6 тыс тонн;

- ЧАО "ОПЗ" - 2 млн 718,6 тыс тонн;

- ООО "Бориваж" - 1 млн 707,7 тыс тонн;

- ООО "Олсидз Блек Си" ТРО - 775,3 тыс тонн.

Напомним, что предыдущий рекорд был установлен операторами порта 4 декабря. Тогда в Пивденном был побит показатель перевалки, державшийся с конца 2015 года, когда за весь год было обработано 48,5 млн тонн грузов.

По итогам прошлого, 2018, года стивидоры порта перевалили 42,7 млн тонн грузов, из которых 25,7 млн тонн пришлось на долю ТИС и 12,3 млн т - на ГП "Морской торговый порт Южный".



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