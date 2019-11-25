Экс-политзаключенные Балух и Карпюк будут работать в офис омбудсмена
|11:45 11.12.2019
|Крым
Освобожденные политзаключенные Владимир Балух и Николай Карпюк будут сотрудничать с офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
Об этом омбудсмен сообщила на своей официальной странице в Facebook, передает ATR.
Так, Владимир Балух войдет в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при Уполномоченном, а Николай Карпюк станет членом Экспертного совета при Уполномоченном ВРУ по правам человека.
«Договорились, что первый совместный мониторинговый визит будет осуществлен в Лукьяновское СИЗО с целью проверки устранения недостатков, выявленных во время предыдущего мониторинга», — отметила Денисова.
По ее словам, она также подписала с освобожденными политзаключенными «Меморандум о сотрудничестве по предупреждению пыток людей в местах несвободы и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».
Как сообщалось, 7 сентября состоялось взаимное освобождение граждан Украины и РФ. В Украину в рамках освобождения прибыли 35 украинцев — 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Из 35 украинцев был освобожден только один крымский татарин — Эдем Бекиров.
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