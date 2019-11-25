Освобожденные политзаключенные Владимир Балух и Николай Карпюк будут сотрудничать с офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Об этом омбудсмен сообщила на своей официальной странице в Facebook, передает ATR.

Так, Владимир Балух войдет в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при Уполномоченном, а Николай Карпюк станет членом Экспертного совета при Уполномоченном ВРУ по правам человека.

«Договорились, что первый совместный мониторинговый визит будет осуществлен в Лукьяновское СИЗО с целью проверки устранения недостатков, выявленных во время предыдущего мониторинга», — отметила Денисова.

По ее словам, она также подписала с освобожденными политзаключенными «Меморандум о сотрудничестве по предупреждению пыток людей в местах несвободы и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».

Как сообщалось, 7 сентября состоялось взаимное освобождение граждан Украины и РФ. В Украину в рамках освобождения прибыли 35 украинцев — 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Из 35 украинцев был освобожден только один крымский татарин — Эдем Бекиров.