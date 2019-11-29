Прийнята резолюція Генасамблеї ООН по Криму важлива для відновлення безпеки і стабільності в Чорному і Азовському морях.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, пише Центр журналістських розслідувань.

У відомстві також зазначили, що прийнятий документ є необхідною складовою для деокупацію півострова.

«Резолюція показала глибоку стурбованість міжнародного співтовариства діями Росії по мілітаризації Кримського півострова, серед іншого, розміщенням озброєння і військової техніки, здатних нести ядерну зброю, і проведенням незаконних військових навчань. Такі дії загрожують стабільності в Чорноморському регіоні і за його межами, а також мають негативні довгострокові екологічні наслідки», – йдеться в заяві МЗС.

Генасамблея ООН прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з окупованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що на відміну від резолюції 2018 року в оновленій резолюції чітко звучить вимога припинити призов в армію, а пропаганда такої служби названа порушенням норм МГП, засуджується кримінальне переслідування за ухилення від армії, а також, що дуже важливо, тепер окремо звучить проблема мілітаризації кримських дітей через систему російської освіти.