Поставке электрических катамаранов из РФ в Грецию помешали аккумуляторы

10:45 11.12.2019   Россия

Характеристики энергоносителей не позволяют получить оптимальное время и скорость работы электрического катамарана для потенциальных поставок в Грецию

Об этом сообщает агентство экономической информации "ПРАЙМ", передает sudostroenie.info.
 
Заключить контракт на поставку катамарана на 250 мест для морских линий Эллады ожидалось в конце 2019 года, однако, по словам главы ОСК Алексея Рахманова, "те батарейки, которые нам предлагают на рынке на сегодняшний день, либо не дают скорости, либо не дают срок работы от зарядки до зарядки".

Задачей отечественных проектировщиков является выход на скорость до 24 уз при 8-часовом режиме работы на одной зарядке. При решении данных вопросов, диалог с греческой стороной будет продолжен.  В настоящее время ведутся переговоры с рядом возможных поставщиков. 
 
Помимо ОСК, предложить свои решения в сфере электродвижения готова НПК "Морсвязьавтоматика", недавно представившая серийное электрическое судно Ecovolt, на 100 процентов созданное из отечественных узлов и компонентов.



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