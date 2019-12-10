Прокуратура Болгарии подтвердила, что сотрудник ГРУ Денис Сергеев (оперативное имя «Сергей Федотов»), которого подозревают в убийстве болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, снимал гостиничные номера рядом с офисом отравленного бизнесмена и настаивал на номерах с видом на парковку.

Об этом сообщили в прокуратуре Болгарии, пишет ghall.com.

В ведомстве сообщили, что болгарская сторона запросила помощь ФБР для улучшения снятой камерами безопасности видеозаписи, поскольку качество записи в настоящее время не позволяет идентифицировать людей.

Также Болгария обратилась в правоохранительные органы Великобритании за помощью в выявлении фосфорорганического яда, с помощью которого был убит Гебрев. В болгарской прокуратуре отметили, что ОЗХО, которую также попросили помочь идентифицировать яд, готова сделать это только на основании запроса МИД, отправить который не позволяет болгарский уголовно-процессуальный кодекс.

Выводы болгарской прокуратуры совпадают с выводами расследования, которое провели совместно The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. В нем удалось установить настоящие и оперативные имена всех ГРУшников, участвовавших в этой операции, а также узнать обстоятельства и возможные мотивы покушения.

СМИ уже писали о причастности к отравлению нервно-паралитическим веществом болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева сотрудников ГРУ.