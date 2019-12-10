Турция может направить свои вооруженные силы в Ливию для оказания помощи законному правительству страны, находящемуся в Триполи.

Об этом заявил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, пишет ghall.com.

Турецкий лидер не исключил отправку турецких военных в Ливию по просьбе правительства этой страны.

В конце ноября Эрдоган и глава ПНС (правительство национального согласия) Файез Саррадж подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. “Если от ливийского народа и руководства такое предложение (о направлении в Ливию турецких военных – прим.) поступит, у нас появится право… ООН ввела запрет на продажу оружия Ливии. Однако отправку военных в Ливию нельзя расценивать в его рамках. Если такое приглашение поступит, Турция сама решит”, – заявил Эрдоган, добавив, что Турция “готова оказать Ливии любую поддержку”.

В настоящее время в Ливии сложилось двоевластие: на востоке страны заседает непризнанный режим во главе с Ливийской национальной армией Халифа Хафтара, поддерживаемый Кремлем и российскими наемниками. На западе – правительство национального согласия (ПНС), поддерживаемое ООН и ЕС.

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара с апреля ведет наступление на Триполи.