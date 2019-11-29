Оккупанты обещают начать поставку в Сирию стрелочных переводов
|15:30 11.12.2019
|Крым
Керченский металлургический завод начнет поставлять в Сирию стрелочные переводы с 2020 года.
Об этом сообщил премьер-министр оккупационногоправительства Крыма Юрий Гоцанюк, пишет Крыминформ.
«Сейчас не готов сказать (каков будет масштаб поставок) – как Сирия определится с объемами. Мы готовы поставлять любые объемы, у нас достаточно производственных мощностей. Со следующего года начнем (поставки)», - сообщил Гоцанюк.
Премьер уточнил, что объем и сроки поставок станут известны после поездки делегации завода в Сирию. «Планируется поездка представителей Керченского металлургического завода в Сирию, где будут обсуждены вопросы по объемам поставок стрелочных переводов. Заключаются прямые договоры, и они поставляют продукцию через наш Крымско-сирийский торговый дом», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что Керченский металлургический завод подал документы на тендер по поставке железнодорожных стрелочных переводов в Сирию.
В конце августа – начале сентября текущего года в Сирии находилась делегация из Крыма, которая приняла участие в Международной ярмарке в Дамаске. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Стороны договорились, что Крым будет поставлять в Сирию продукцию машиностроения и агропромышленного комплекса, а Сирия в Крым – удобрения, овощи и фрукты. Аграрии Крыма готовят к поставке партию зерна для арабской республики.
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