Керченский металлургический завод начнет поставлять в Сирию стрелочные переводы с 2020 года.



Об этом сообщил премьер-министр оккупационногоправительства Крыма Юрий Гоцанюк, пишет Крыминформ.

«Сейчас не готов сказать (каков будет масштаб поставок) – как Сирия определится с объемами. Мы готовы поставлять любые объемы, у нас достаточно производственных мощностей. Со следующего года начнем (поставки)», - сообщил Гоцанюк.

Премьер уточнил, что объем и сроки поставок станут известны после поездки делегации завода в Сирию. «Планируется поездка представителей Керченского металлургического завода в Сирию, где будут обсуждены вопросы по объемам поставок стрелочных переводов. Заключаются прямые договоры, и они поставляют продукцию через наш Крымско-сирийский торговый дом», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Керченский металлургический завод подал документы на тендер по поставке железнодорожных стрелочных переводов в Сирию.

В конце августа – начале сентября текущего года в Сирии находилась делегация из Крыма, которая приняла участие в Международной ярмарке в Дамаске. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Стороны договорились, что Крым будет поставлять в Сирию продукцию машиностроения и агропромышленного комплекса, а Сирия в Крым – удобрения, овощи и фрукты. Аграрии Крыма готовят к поставке партию зерна для арабской республики.