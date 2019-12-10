В Крыму обещают запустить скоростную комету из Ялты в Феодосию
|09:45 11.12.2019
|Феодосия
Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета» планируют запустить по маршруту Феодосия–Ялта летом 2020 года.
Об этом на пресс-конференции заявил глава оккупационной администрации Феодосии Сергей Бовтуненко, пишут Новости Крыма.
«В этом году мы уже планировали открыть маршрут Феодосия–Ялта, но пока по техническим причинам отложили вопрос до следующего года. После этого в планах запуск маршрута Феодосия-Севастополь. При удачном стечении обстоятельств будет налажено и сообщение с Анапой», - рассказал Бовтуненко.
Возможность организации короткого морского сообщения между населенными пунктами округа местные власти пока не рассматривают.
«В порту стоят катера, но они старые. Это очень опасно. Думаю, будет принято решение об их утилизации»,- пояснил Бовтуненко и добавил, что инвестиционных предложений по организации коротких морских маршрутов пока не поступало.
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