"Суд" у Криму припинив провадження за скаргою матері фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

09:30 11.12.2019   Крым

Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" окупованого Сімферополя припинив провадження за скаргою Зеліхи Абхаірової, яка вже рік не може отримати офіційний дозвіл на побачення з сином – фігурантом красноногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" Арсеном Абхаіровим.

Про це повідомила у Facebook "Кримська солідарність", пише ZN,UA.

"Провадження за скаргою Зеліхи Абхаірової припинено", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час засідання з'ясувалося, що Сергій Махнєв, який вів справу, більше не є слідчим у цьому виробництві. Справу передали в "прокуратуру".

Під час засідання нинішній слідчий клопотав про приєднання до справи виписок, згідно з яким побачення родичам Абхаірова нібито надавалися. Однак Зеліха Абхаірова заявила, що суть скарги полягає в тому, що вона не отримала жодної відповіді на багаторазові письмові звернення до слідчого.

У свою чергу Арсен Абхаіров висловився проти долучення до матеріалів справи виписок про надані побачення. За його словами, це не були саме побачення, передбачені законом.

Слідчий на це відповів, що не пам'ятає, чи передавав Махнєву заяви матері Абхаірова.

Адвокат Едем Семедляєв у свою чергу клопотав про перенесення засідання, щоб викликати Махнєва. Однак, суддя відмовила у задоволенні клопотання, і заявила, що Махнєва сповіщали про час і місце проведення засідання. У результаті прокурор заявив про необхідність припинити провадження, так як у Махнєва, на його думку, нібито не було можливості надати побачення родичам Абхаірова та відповісти на заяви матері політв'язня.

У листопаді "Верховний суд" анексованого Росією Криму відхилив скаргу на продовження арешту фігурантам красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" Рустему Емірусеінову, Арсену Абхаірову і Ескендеру Абдулганиієву. Таким чином, кримчан утримуватимуть у СІЗО до 13 січня 2020 року.

Нагадаємо, 14 лютого, російський силовики провели чергові обшуки в будинках кримських татар. Обшуки проводилися в Емірусеїнових, Абдулганієвих і Абхаїрова у смт Октябрське та селі Амурське (Красногвардійський район) в анексованому Криму. Проти усіх трьох порушено кримінальні справи за підозрою в організації та участі у діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір"

У зв'язку з незаконними обшуками й арештами кримських татар Нацполіція АР Крим відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину ч. 2. ст. 162 (порушення недоторканносіт житла) Кримінального кодексу України. Пізніше Слідчі Головного управління Нацполіції в Автономній Республіці Крим відкрили провадження за частиною 1 статтею 146-1 Кримінального кодексу України (насильницьке зникнення) через незаконне затримання Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова.

Крім того, окупанти примусово записали громадянином РФ Ескендера Абдулганієва, якого разом з іншими кримськими татарами затримали 14 лютого.



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