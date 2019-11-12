Збройні Сили України розпочали закупівлю нових стволів українського виробництва до спареної 23-мм зенітної установки ЗУ-23-2, які нещодавно були допущені до експлуатації.

3623-й центральний арсенал боєприпасів і зброї ЗС України, що у Вознесенську, 6 грудня провів вже другі торги щодо закупівлі стволів КБА40 у єдиного вітчизняного виробника цих виробів – держпідприємства «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння» (КБАО). Дев'ять стволів придбають за переговорною процедурою за 1 755 180 грн, пише Український мілітарний портал.

У вересні, 3623-й центральний арсенал також закупив 10 столів КБА40 за 1 950 200 грн.

23-мм стволи КБА40 до автоматів 2А14(М) спареної зенітної установки ЗУ-23-2 (індекс 2А13) виробляються КБАО за власною конструкторською документацією згідно технічних умов ТУ У 25.4-34297075-040:2018 (КБА40-00.00.000 ТУ) погоджених Міністерством оборони в 2019 році.

За результатами визначальних відомчих випробувань 23-мм ствол КБА40 до автоматів 2А14(М) наказом Міноборони від 5 червня 2019 року №279 допущений до експлуатації у Збройних Силах України на особливий період (номенклатурний номер НАТО – 1005 43 001 0822).

Нагадаємо, що у жовтні стало відомо, що КБ «Артилерійське озброєння» також освоїло виробництво стволів для 82-мм автоматичних мінометів 2Б9 «Васильок».