В Севастополе воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища стали юнармейцами
|13:45 11.12.2019
|Севастополь
100 первокурсников филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) вступили в ряды Юнармии в оккупированном Севастополе.
Церемония вступления нахимовцев-первокурсников в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в котором приняли участие представители городских общественных организаций, родители и родственники нахимовцев, прошла на территории учебного заведения, на площади маяка «Кадетский ориентир», пишет пресс-служба Минобороны России.
Юные нахимовцы перед лицом своих товарищей дали клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству.
В завершение участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику, на котором выгравированы имена 294-х воинов, удостоенных звания Героев Советского Союза за оборону и освобождение города-героя Севастополя.
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