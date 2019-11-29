100 первокурсников филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) вступили в ряды Юнармии в оккупированном Севастополе.

Церемония вступления нахимовцев-первокурсников в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в котором приняли участие представители городских общественных организаций, родители и родственники нахимовцев, прошла на территории учебного заведения, на площади маяка «Кадетский ориентир», пишет пресс-служба Минобороны России.

Юные нахимовцы перед лицом своих товарищей дали клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству.

В завершение участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику, на котором выгравированы имена 294-х воинов, удостоенных звания Героев Советского Союза за оборону и освобождение города-героя Севастополя.