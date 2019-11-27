На полигоне Майкопский около 100 военнослужащих российской военной базы в Абхазии приступили к отработке навыков скоростной стрельбы из пушек танков Т-72Б3.

На одномесячном лагерном сборе танкисты выполняют различные огневые задачи, в том числе: стрельбу из пушек с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, уничтожение воздушных целей из танкового пулемета «Корд» при средней дальности до целей порядка 2,5 тыс метров, пишет пресс-служба Минобороны России.

На стартовом этапе обучения военнослужащие применяют 14,5-мм вкладной ствол, который монтируется в 125-мм орудие танка, за счет чего используются боеприпасы меньшего калибра. Это позволяет снизить износ танковых пушек и с меньшими затратами подготовить экипажи к стрельбе штатными снарядами.

Кроме того, в ходе боевой подготовки в полевых условиях механики-водители выполняют упражнения по вождению танков в труднопроходимой местности с преодолением различных препятствий.

Всего на огневую подготовку и вождение бронемашин в текущем полевом выходе отведено свыше 40 часов комплексных занятий, половина из которых пройдет в темное время суток.