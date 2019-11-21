На Миколаївській верві SMG повним ходом йде капітальний ремонт суднобудівного доку.

На ці цілі суднобудівний холдинг в рамках інвестпрограми-2019 виділив близько 3-х млн гривень. На ці гроші в 1-му та 3-м понтонах буде замінено майже 50 тонн металу, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства.

До виконання ремонту доку суднобудівники залучили водолазів з підрядних організацій. Ремонт планують завершити до середини грудня.

Суднобудівний док є будівельно-спусковою спорудою у вигляді котловану, дно якого розташовано нижче рівня акваторії верфі. Док примикає до акваторії спеціальними воротами. Дана конструкція дозволяє виробляти підйом / спуск судна на воду для подальшого ремонту.