На Миколаївській верфі йде капітальний ремонт суднобудівного доку
|13:15 11.12.2019
|Украина
На Миколаївській верві SMG повним ходом йде капітальний ремонт суднобудівного доку.
На ці цілі суднобудівний холдинг в рамках інвестпрограми-2019 виділив близько 3-х млн гривень. На ці гроші в 1-му та 3-м понтонах буде замінено майже 50 тонн металу, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства.
До виконання ремонту доку суднобудівники залучили водолазів з підрядних організацій. Ремонт планують завершити до середини грудня.
Суднобудівний док є будівельно-спусковою спорудою у вигляді котловану, дно якого розташовано нижче рівня акваторії верфі. Док примикає до акваторії спеціальними воротами. Дана конструкція дозволяє виробляти підйом / спуск судна на воду для подальшого ремонту.
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