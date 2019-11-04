У Міністерстві інфраструктури України завершили прийом заявок на участь у концесійному конкурсі щодо майнового комплексу ДП “Херсонський морський торговельний порт”.

Участь у конкурсі візьмуть Турецька Busserk Liman İşletme, консорціум ТОВ “Спеціальна компанія Морський порт Херсон”, консорціум ТОВ “Рісо-Херсон” та консорціум ТОВ “Укрморпорт”. Ім’я переможця буде оголошено в середині січня наступного року

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

Турецька стивідорна компанія Busserk Liman İşletme Loj. Hizm. LTD.ŞTİ заснована у 2013-му році, оперує в трьох портах Туреччини та обробляє генеральні, сипучі та контейнерні вантажі. Складські потужності компанії складають понад 500 тис. тонн.

До консорціуму ТОВ “Спеціальна компанія Морський порт Херсон” увійшли “Аскет Шиппінг” (40%) та український зернотрейдер ТОВ “Глобал Грейн” (60%). “Аскет Шиппінг” працює в Бердянському, Маріупольському, Миколаївському, Одеському та Херсонському морських портах. “Глобал Грейн” – український зернотрейдер, який працює в Херсонській області. Основна діяльність компанії сфокусована на торгівлі зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин.

Консорціум ТОВ “Рісо-Херсон” має у своєму складі “ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС” (60%), що входить в групу компаній Georgian industrial Group та портового оператора Risoil S.A. (Швейцарія). Georgian industrial Group входить в число найбільших промислових груп Грузії з фокусом на енергетичному секторі. Термінали Risoil працюють в порту Чорноморськ, здійснюючи перевалку зернових і масла.

Консорціум ТОВ “Укрморпорт”, складається з ПрАТ “Кременчуцький річковий порт” (10%), дочірнє підприємство “Юран” ТОВ “ДП ЮРОЛ” (40%), яке пов’язане з оператором Одеського порту “Бруклін-Київ” та ТОВ “Юридична компанія” Джастіс ЕНД ЛО” (50%).

Нагадаємо, що об’єктом концесії в Херсонському порту є цілісний майновий комплекс, що забезпечує комплексне надання послуг у морському порту Херсон і включає майно ДП “ХМТП” і майно ДП “АМПУ”. Концесія за результатами концесійного конкурсу надається на 30 років.