Пригородными железнодорожными перевозками в Крыму с 1 января будет заниматься отдельная компания.

Об этом сообщил премьер-министр оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцаню, пишет Крыминформ.

«С 1 января будет работать «Южная транспортная компания» на территории Республики Крым. Что касается времени, комфорта и качества обслуживания – никак не изменится, единственное, что изменится – компания», - сообщил Гоцанюк.

Премьер уточнил, что по форме организации новая компания будет обществом с ограниченной ответственностью, находящимся в государственной собственности.

В настоящее время перевозкой пассажиров на электричках занимается федеральное госпредприятие «Крымская железная дорога».

О намерении создать отдельное предприятие для перевозок пассажиров электричками стало известно в начале октября. Руководитель «КЖД» сообщил, что вопрос прорабатывается совместно властями Крыма и представителями предприятия. В процессе изучения также находится вопрос о запуске пригородного сообщения между населенными пунктами оккупированного Россией Крыма и Кубани.