Пригородные железнодорожные перевозки в Крыму переходят в ведение новой компании
|08:00 11.12.2019
|Крым
Пригородными железнодорожными перевозками в Крыму с 1 января будет заниматься отдельная компания.
Об этом сообщил премьер-министр оккупационного правительства Крыма Юрий Гоцаню, пишет Крыминформ.
«С 1 января будет работать «Южная транспортная компания» на территории Республики Крым. Что касается времени, комфорта и качества обслуживания – никак не изменится, единственное, что изменится – компания», - сообщил Гоцанюк.
Премьер уточнил, что по форме организации новая компания будет обществом с ограниченной ответственностью, находящимся в государственной собственности.
В настоящее время перевозкой пассажиров на электричках занимается федеральное госпредприятие «Крымская железная дорога».
О намерении создать отдельное предприятие для перевозок пассажиров электричками стало известно в начале октября. Руководитель «КЖД» сообщил, что вопрос прорабатывается совместно властями Крыма и представителями предприятия. В процессе изучения также находится вопрос о запуске пригородного сообщения между населенными пунктами оккупированного Россией Крыма и Кубани.
Ще на цю тему:
Путину обустраивают в оккупированному Крыму новую дачу / Карта
Суд відправив “єдинороса” Кучерявого під домашній арешт
Жители Феодосии задыхаются в своих домах / Видео
Щодо кризи в_Азовському морі: Динаміка часу штучного утримання в Керченській протоці суден станом на 1 грудня 2019 року / Фото
Осужденный к 14 годам колонии Владимир Дудка будет отбывать незаконное наказание в одной из колоний Ставропольского края
"Глава" оккупированного Крыма "теряет политический вес"
Казантипский и Опукский заповедники будут охранять из Москвы
Українське вино Villa Krim і коньяк Жан-Жак виробляються в окупованому Криму — розслідування
InformNapalm оголошує флешмоб для Apple через "російський" Крим