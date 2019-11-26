До Латвії на реабілітацію вирушили Гриб, Сущенко та ще восьмеро колишніх політв’язнів

21:01 10.12.2019   Украина

До Латвії на реабілітацію вилетіли 10 колишніх політв’язнів Кремля.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Укрінформ.

"Сьогодні відбувається відліт політв’язнів та їхніх рідних, які на запрошення уряду Латвійської Республіки відбувають для проведення реабілітації в місто Юрмала. Ми дякуємо латвійському уряду за це запрошення. Дякуємо і нашим прикордонникам, які допомогли і забезпечили доставку групи та їх рідних до Борисполя, а також допомогли швидко пройти паспортний контроль", - зазначив начальник відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Ігор Гриб, батько колишнього бранця Павла Гриба.

Серед тих, хто вирушив на реабілітацію, і родина кореспондента Укрінформу Романа Сущенка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялось, 7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбулося взаємне звільнення утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.



Ще на цю тему:

19:30 09.12.2019
"Справа українських диверсантів": Бессарабова і Дудку етапували до П'ятигорська
12:15 06.12.2019
Сенцов в ОБСЄ: Не розумію, як люди в Європі можуть вірити Росії
11:30 06.12.2019
Сенцов заявив, що Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму
13:15 28.11.2019
Сенцов за три дні у Страсбурзі дав 45 інтерв'ю
15:15 26.11.2019
“Коли хтось буде думати простягнути руку дружби Путіну, пам’ятайте про жертви в Україні”, закликає Сенцов Європу
15:01 26.11.2019
Сенцов: Оскільки у нас забрали Крим – потрібно повернути нашу ядерну бомбу
13:49 26.11.2019
Сенцову вручили премію Сахарова
13:15 26.11.2019
На виступ Сенцова у Європарламенті не прийшли ультраправі та крайні ліві, - журналіст
12:01 26.11.2019
Сенцову вручать премію Сахарова в Європарламенті
17:45 25.11.2019
Арестованный в Крыму украинский патриот оказался в одиночестве
16:30 22.11.2019
Сенцов виступить у Європейському парламенті наступного тижня
19:30 21.11.2019
Політв'язень Приходько зустрічає 61-й день народження в СІЗО Сімферополя
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 09.12.2019
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 09.12.2019
Власти Грузии выступили против открытия Центра русского языка в Тбилиси
16:45 09.12.2019
Грузія показала новий безпілотник з українськими ПТКР / Фото
08:30 09.12.2019
В Грузії затонуло риболовецьке судно
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
16:45 10.12.2019
Молдова готує підписання контракту з "Газпромом" після узгодження поставок в обхід України
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
20:45 10.12.2019
ЄС про "нормандський саміт": РФ має використати свій вплив для виконання Мінських угод
19:45 10.12.2019
США закликали Росію поважати свої зобов'язання після нормандського саміту
15:45 10.12.2019
Конгрес США не вписав в санкції держборг Росії
14:45 10.12.2019
РФ планує продовжити двосторонні газові переговори з Києвом найближчими днями
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 10.12.2019
Ердоган розкритикував Нобелівську академію: нагороджує за порушення прав людини
10:45 10.12.2019
Співпраця Туреччини з РФ і США не призвела до належних результатів, - Ердоган
16:00 09.12.2019
Минобороны Сербии получит два варианта французских ЗРК «Мистраль-3»
14:45 09.12.2019
У Литві пояснили нову заяву Туреччини щодо плану НАТО для країн Балтії
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 10.12.2019
До Латвії на реабілітацію вирушили Гриб, Сущенко та ще восьмеро колишніх політв’язнів
20:30 10.12.2019
У США закликають Росію негайно звільнити кримськотатарських та інших українських в'язнів
20:15 10.12.2019
Міністр оборони: розведення військ по всій лінії фронту на Донбасі, як хотіла Росія, не буде
20:01 10.12.2019
У російських в'язницях утримують близько двох тисяч українців - Денісова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд