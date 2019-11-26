До Латвії на реабілітацію вилетіли 10 колишніх політв’язнів Кремля.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Укрінформ.

"Сьогодні відбувається відліт політв’язнів та їхніх рідних, які на запрошення уряду Латвійської Республіки відбувають для проведення реабілітації в місто Юрмала. Ми дякуємо латвійському уряду за це запрошення. Дякуємо і нашим прикордонникам, які допомогли і забезпечили доставку групи та їх рідних до Борисполя, а також допомогли швидко пройти паспортний контроль", - зазначив начальник відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Ігор Гриб, батько колишнього бранця Павла Гриба.

Серед тих, хто вирушив на реабілітацію, і родина кореспондента Укрінформу Романа Сущенка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялось, 7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбулося взаємне звільнення утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.