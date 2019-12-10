ЄС про "нормандський саміт": РФ має використати свій вплив для виконання Мінських угод
|20:45 10.12.2019
|Россия
Євросоюз вітає результати переговорів лідерів "нормандської четвірки" і очікує від Росії необхідних дій для повної реалізації Мінських угод.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речниці Європейської служби зовнішніх дій.
"Заходи, узгоджені в нормандському форматі, і відновлена участь сторін у вчорашньому саміті в Парижі є важливими кроками. Їх швидке і ретельне здійснення має важливе значення і мало б прямий позитивний вплив на життя людей в Східній Україні по обидві сторони лінії зіткнення", - йдеться в заяві.
У Брюсселі вважають, що нова динаміка в переговорах у нормандському форматі є вікном можливостей, яке сторони повинні використовувати для просування до повної реалізації Мінських угод.
"Вони залишаються ключем до досягнення стійкого і мирного врегулювання конфлікту на сході України, що сприятиме істотному поліпшенню відносин між ЄС і Росією. Європейський Союз цінує конструктивний підхід, виявлений Україною, і очікує, що Росія використає свій вплив, щоб Мінські угоди могли бути повністю реалізовані", - наголошується в заяві.
Євросоюз також підтверджує свою підтримку зусиллям Франції і Німеччини в нормандському форматі і роботі Тристоронньої контактної групи і готовий далі підтримувати діяльність з розмінування і Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.
"ЄС нагадує про свою повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в заяві.
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