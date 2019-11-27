У Сполучених Штатах Америки закликають Російську Федерацію негайно звільнити кримськотатарських та інших незаконно затриманих українських в'язнів.

Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у соціальній мережі Facebook, передає УНІАН.

«У День прав людини ми закликаємо Росію негайно звільнити кримськотатарських та інших українських в'язнів, яких вона несправедливо затримала», - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку американські дипломати опублікували тематичне відео про порушення Росією прав людини в окупованому Криму.

Дипломати звернули увагу, що, зокрема, правозахисник, активіст руху «Кримська солідарність» Сайран Салієв перебуває під вартою з 2017 року, правозахисник, член Кримської контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку - з лютого 2016 року. Кожному загрожує позбавлення волі строком до 20 років за обвинуваченням в тероризмі.

Правозахисник, активіст руху «Кримська солідарність» Марлен Асанов - під вартою з жовтня 2017 року, блогер руху «Кримська солідарність» Ремзі Бекіров - під вартою з березня 2019 року. Кожному загрожує довічне позбавлення волі за обвинуваченням в тероризмі.

Блогеру руху «Кримська солідарність» Нарамін Мемедемінов, який перебуває під вартою з березня 2018 року, загрожує позбавлення волі до 7 років за обвинуваченням в тероризмі.

Водночас, Руслан Зейтулаєв отримав найбільше покарання серед уже засуджених кримських татар - 15 років за обвинуваченням у тероризмі. Він перебуває за ґратами від січня 2015 року. «Росіє, негайно звільни з-під варти усіх незаконно затриманих українців!» - звучить заклик на відео.



