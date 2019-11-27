Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявляє, що розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення на Донбасі, як хотіла Росія, не буде.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, коментуючи підсумки саміту лідерів країн «нормандського формату», передає УНІАН.

«Розведення по всій лінії, як хотіла Росія, не буде», - наголосив Загороднюк.

Міністр нагадав, що під час зустрічі в Парижі була досягнута домовленість про три нові ділянки розведення до березня. За словами Загороднюка, «ці три ділянки мають стати гуманітарними зонами, що дадуть можливість облаштувати переходи та переїзди і поліпшити життя людей в зоні розмежування».

Як зауважив міністр, тепер мають бути визначені найоптимальніші варіанти для розведення, і в Міноборони буде час на підготовку.

Як повідомлялося раніше, лідери країн «нормандського формату» 10 грудня в Парижі підтримали домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів ще у трьох точках. Воно має відбутись до кінця березня 2020 року. При цьому не уточнюється, про які саме ділянки на Донбасі йдеться.



