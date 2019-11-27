Міністр оборони: розведення військ по всій лінії фронту на Донбасі, як хотіла Росія, не буде

20:15 10.12.2019   Украина

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявляє, що розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення на Донбасі, як хотіла Росія, не буде.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, коментуючи підсумки саміту лідерів країн «нормандського формату», передає  УНІАН.

«Розведення по всій лінії, як хотіла Росія, не буде», - наголосив Загороднюк.

Міністр нагадав, що під час зустрічі в Парижі була досягнута домовленість про три нові ділянки розведення до березня. За словами Загороднюка, «ці три ділянки мають стати гуманітарними зонами, що дадуть можливість облаштувати переходи та переїзди і поліпшити життя людей в зоні розмежування».

Як зауважив міністр, тепер мають бути визначені найоптимальніші варіанти для розведення, і в Міноборони буде час на підготовку.

Як повідомлялося раніше, лідери країн «нормандського формату» 10 грудня в Парижі підтримали домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів ще у трьох точках. Воно має відбутись до кінця березня 2020 року. При цьому не уточнюється, про які саме ділянки на Донбасі йдеться.


 



Ще на цю тему:

20:01 10.12.2019
У російських в'язницях утримують близько двох тисяч українців - Денісова
18:01 10.12.2019
Глава МЗС наголосив, що Донбас і Крим - це частини унітарної Української держави
13:15 10.12.2019
Арахамія заявив, що повернення українських полонених з Росії чекають до Нового року
11:30 10.12.2019
“Нормандська зустріч” підтвердила прогрес, однак сторони не зблизили позицій – FT
10:30 10.12.2019
Президент: Україна не піде на федералізацію чи територіальні поступки
09:15 10.12.2019
Офіс Президента опублікував рішення Нормандського саміту
12:30 06.12.2019
У Держдепі США сказали, чого чекають від “нормандського саміту”
09:30 06.12.2019
Рада міністрів ОБСЄ обговорила ситуацію в Україні на засіданні в Братиславі
09:15 06.12.2019
Глава МЗС про зміни до Конституції: це те, що записано в Мінських домовленостях
20:01 05.12.2019
Кабмін запропонує РНБО нові санкції проти РФ
19:30 05.12.2019
У Зеленського готові відгородити Донбас стіною, якщо переговори з РФ проваляться
19:15 05.12.2019
Верховний представник ЄС сподівається на «конструктивну атмосферу» зустрічі «нормандської четвірки»
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 09.12.2019
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 09.12.2019
Власти Грузии выступили против открытия Центра русского языка в Тбилиси
16:45 09.12.2019
Грузія показала новий безпілотник з українськими ПТКР / Фото
08:30 09.12.2019
В Грузії затонуло риболовецьке судно
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
16:45 10.12.2019
Молдова готує підписання контракту з "Газпромом" після узгодження поставок в обхід України
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
20:45 10.12.2019
ЄС про "нормандський саміт": РФ має використати свій вплив для виконання Мінських угод
19:45 10.12.2019
США закликали Росію поважати свої зобов'язання після нормандського саміту
15:45 10.12.2019
Конгрес США не вписав в санкції держборг Росії
14:45 10.12.2019
РФ планує продовжити двосторонні газові переговори з Києвом найближчими днями
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 10.12.2019
Ердоган розкритикував Нобелівську академію: нагороджує за порушення прав людини
10:45 10.12.2019
Співпраця Туреччини з РФ і США не призвела до належних результатів, - Ердоган
16:00 09.12.2019
Минобороны Сербии получит два варианта французских ЗРК «Мистраль-3»
14:45 09.12.2019
У Литві пояснили нову заяву Туреччини щодо плану НАТО для країн Балтії
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 10.12.2019
До Латвії на реабілітацію вирушили Гриб, Сущенко та ще восьмеро колишніх політв’язнів
20:30 10.12.2019
У США закликають Росію негайно звільнити кримськотатарських та інших українських в'язнів
20:15 10.12.2019
Міністр оборони: розведення військ по всій лінії фронту на Донбасі, як хотіла Росія, не буде
20:01 10.12.2019
У російських в'язницях утримують близько двох тисяч українців - Денісова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд