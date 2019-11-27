Близько двох тисяч українців наразі утримуються у в'язницях Російської Федерації.

Про це повідомила уповноважений ВР з прав людини у Facebook, передає Укрінформ.

"Тільки у 2018 році було заарештовано 176 наших співгромадян, а засуджено 692 особи за незаконний обіг наркотичних речовин. Станом на 30 червня 2019 року у в’язницях РФ незаконно утримується 1989 громадян. За уточненою інформацією на сьогодні ця цифра становить близько 2000 громадян України", - написала вона.

Як зазначила омбудсмен, з 2015 року в Україні діє транснаціональне злочинне угруповання, "яке шляхом обману вербує громадян України та втягує їх у незаконну діяльність з розповсюдження наркотичних речовин на території Російської Федерації".

Денісова відмітила, що, за словами представників МЗС, наразі відсутня актуальна інформація про кількість громадян України, які утримуються у місцях несвободи в РФ через невиконання російською стороною Консульської конвенції між Україною та РФ, зокрема щодо невідкладного інформування про затримання та арешт на території РФ громадян України.

"У багатьох випадках жертви торгівлі людьми не мають належного зв’язку із зовнішнім світом. Адміністрації колоній в РФ майже повністю блокують листування з Україною.Така ситуація унеможливлює подання заяв про злочини та визнання потерпілими саме жертв торгівлі людьми", - зауважила вона.

Омбудсмен повідомила, що, згідно з інформацією Мінсоцполітики, ситуація ускладнюється тим, що статус жертви торгівлі людьми є вирішальним при помилуванні, умовно-достроковому звільненні, застосуванні амністії чи зменшенні покарання.

"Але одним з етапів його встановлення (статус жертви торгівлі людьми - прим.) є проведення співбесіди із заявниками, які знаходяться або в російській, або в українській виправній колонії. Порядок проведення співбесід в обох випадках наразі не встановлено. Вважаю, що підрозділ Мінсоцполітики має ініціювати внесення змін до порядку надання статусу жертв торгівлі людьми", - додала Денісова.