США закликали Росію поважати свої зобов'язання після нормандського саміту
|19:45 10.12.2019
|Россия
Посольство США в Україні відзначило важливий прогрес після нормандської зустрічі в Парижі 9 грудня.
Про це повідомляється у Facebook посольства, передає День.
Зокрема, американські дипломати привітали Україну з успішним самітом, що відновив участь глав держав у мирному процесі.
Крім того, США закликали Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використати цю можливість для миру.
"Завдяки переговорам досягнуто важливого прогресу в напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальшого розведення сил, а також інших кроків, які покращать гуманітарні умови та створять безпечне середовище для місцевих виборів", - йдеться в заяві.
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