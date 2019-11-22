Посольство США в Україні відзначило важливий прогрес після нормандської зустрічі в Парижі 9 грудня.

Про це повідомляється у Facebook посольства, передає День.

Зокрема, американські дипломати привітали Україну з успішним самітом, що відновив участь глав держав у мирному процесі.

Крім того, США закликали Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використати цю можливість для миру.

"Завдяки переговорам досягнуто важливого прогресу в напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальшого розведення сил, а також інших кроків, які покращать гуманітарні умови та створять безпечне середовище для місцевих виборів", - йдеться в заяві.