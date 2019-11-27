НАТО вітає результати "нормандського саміту" у Парижі та сподівається на повне виконання Мінських домовленостей всіма сторонами.

По це йдеться у заяві офіційної особи НАТО у відповідь на запит Укрінформу.

"Ми вітаємо нещодавній розвиток під час нормандського "саміту чотирьох". Це включає поновлення зобов’язань щодо повного припинення вогню, розвитку та імплементації плану розмінування, погодження додаткових районів розведення сил та заснування нових пунктів перетину вздовж контактної лінії, а також звільнення та обмін ув’язненими під час конфлікту до кінця року. Ці кроки приносять конкретну користь народу України та можуть зробити внесок у повну імплементацію Мінських домовленостей усіма сторонами", - заявив представник НАТО.

Він назвав результат "нормандської зустрічі" ключем для досягнення тривалого та мирного вирішення конфлікту. НАТО буде продовжувати підтримувати зусилля у "нормандському форматі", у форматі Тристоронньої контактної групи та в рамках ОБСЄ.

"Ми повторюємо наш заклик до Росії вивести свої війська, озброєння та припинити допомогу бойовикам на Сході України. Союзники по НАТО рішуче підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, а також її право самостійно вирішувати власне майбутнє", - йдеться у заяві офіційного представника НАТО.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч президентів України, Франції, Росії та канцлера ФРН.

За результатами саміту сторони ухвалили спільне комюніке.