Медведєв зізнався, скільки коштувала Росії боротьба із санкціями
|19:01 10.12.2019
|Крым
Боротьба із санкціями у 2019-2020 роках коштуватиме російському бюджету 1,3 трлн рублів (приблизно $20,4 млрд).
Про це сказав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає "ТАСС", повідомляє OBOZREVATEL.
Водночас "імпортозаміщення" в 2015-2018 роках країні-агресору завдало збитків на 1,6 млрд рублів (понад $25 млрд за нинішнім курсом).
"Найбільш успішно зростає з імпортозаміщення харчова, переробна промисловість, непогано збільшилися обсяги вітчизняної продукції в машинобудуванні, в радіоелектроній промисловості, в лісовій галузі, стабільне зростання також в хімічній промисловості", – сказав Медведєв на засіданні урядової комісії з імпортозаміщення.
Тобто, протистояння санкціям, накладених після анексії Криму, у 2015-2020 роках бюджету РФ коштуватиме понад $45 млрд.
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