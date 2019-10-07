Ердоган розкритикував Нобелівську академію: нагороджує за порушення прав людини
|18:45 10.12.2019
|Турция
Президент Туреччини Реджеп Ердоган розкритикував Нобелівську академію за вручення премії з літератури Пітеру Гандке.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Reuters.
За словами Ердогана, вручення премії Гандке, якого в Туреччині критикують за применшення військових злочинів сербськими військовими в Боснії, Хорватії і Косово, можна порівняти з врученням премії за порушення прав людини.
"Вручення Нобелівської премії по літературі расисту, який заперечує геноцид в Боснії і захищає військових злочинців, 10 грудня, в День прав людини, не буде мати ніякого іншого значення, крім нагороди за порушення прав людини", - сказав Ердоган.
Зазначимо, вручення премії Гандке стало причиною бойкоту церемонії вручення Нобелівської премії з боку Туреччини, Албанії та Косово. Гандке звинувачують у підтримці покійного сербської авторитарного президента Слободана Мілошевича, якого Гаазький трибунал звинувачував в етнічних чистках і військові злочини в Косово, Албанії і Хорватії після розпаду Югославії в 1990 році. У своїх творах Гандке применшував військові злочини, вчинені сербськими військовими.
Також повідомлялося, що 10 грудня відбудеться церемонія нагородження Нобелівської премії. Лауреатом премії миру в 2019 році став прем'єр-міністр Ефіопії Абий Ахмед Алі.
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