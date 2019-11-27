ФСБ РФ запретила крымским татарам во вторник, 10 декабря, провести в Симферополе мероприятие, посвященное Дню прав человека.

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает ATR.

«Сегодня утром в Симферополе, в оккупированном Крыму, большое сообщество крымских татар планировало провести специальное заседание, на котором члены Меджлиса крымскотатарского народа, ветераны крымскотатарского национального движения, молодежь крымскотатарская должны были обсудить вопрос, связанный с защитой прав человека, защитой крымскотатарского народа, коренного народа Крыма. Как и есть в тех условиях временной оккупации, заранее были составлены соответствующие договоры с владельцем заведения, где такое заседание должно было состояться», — рассказал Чубаров.

Он заявил, что когда люди собрались в заведении, к ним пришли с требованием прекратить проведение мероприятия.

«Когда люди собрались и должны были открыть это заседание, к ним пришли с ультиматумом: они прекращают это мероприятие или будут большие проблемы у владельца этого заведения, который, кстати, также является крымским татарином… Ультиматум был выдвинут со стороны ФСБ РФ, которая сегодня тотально господствует во временно оккупированном Крыму», — отметил Чубаров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что по телефону успел пообщаться с участниками мероприятия, посвященного Дню прав человека.

«Успел поздравить их от имени Меджлиса крымскотатарского народа и мирового конгресса. Наши соотечественники вынуждены были закрыть это мероприятие. Они объявили, что мероприятие состоится, но в другом месте и в другое время», — рассказал Чубаров.

Рефат Чубаров подчеркнул, что вопросы, касающиеся Крыма, не могут быть отложены на потом.

«Еще раз должен всем напомнить, начиная от президента Владимира Зеленского и до любого, кто ценит собственные права и свободы, что вопрос Крыма, освобождение Крыма, вопросы, связанные с восстановлением прав крымскотатарского народа, не могут откладываться на потом. Нельзя говорить, что «Я хотел обсудить вопрос Крыма, но не успел». Или «Мы к нему не пришли». Вопрос Крыма всегда должен находиться рядом с вопросом восстановления территориальной целостности Украины и как главная предпосылка ведения любых переговоров с кем-либо», — отметил Чубаров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа напомнил, что агрессия РФ началась именно со вторжения в Крым.

«Арессия российская, начатая со вторжение российских войск на крымскую землю, а затем перенесение этих действий на восток Украины, эта российская агрессия будет продолжаться, пока не будет деоккупирован Крым, это должны понимать все. Надеюсь, что так оно и будет происходить», — подытожил Рефат Чубаров.

Напомним, в рамках саммита в Нормандском формате в Париже президенты Украины, Франции, Германии и России согласовали ряд договоренностей, которые касаются ситуации на Донбассе. Владимир Зеленский после встречи в Нормандском формате сообщил, что на саммите к вопросу оккупации Крыма лидеры не дошли.