Сьогодні у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут для представників військ зв’язку Збройних Сил України розпочався «Курс з організації зв’язку та інформаційних систем НАТО».

Кореспондент АрміяInform був серед запрошених на подію.

– Мета нашого візиту – розповісти українським військовослужбовцям про структуру застосування та процеси функціонування комунікативно-інформативних систем. Ми хочемо, щоб у зв’язківців було краще розуміння ситуації, щоб у них поліпшився рівень знань та готовності, – розповів інструктор НАТО Себастіан Пікард, один із лекторів на курсі.

За його словами, він на військовій службі 20 років, 15 з яких – у комунікативно-інформативних системах. Працював із командирами взводів, рот, офіцерами штабу на рівні батальйону. А 5 років тому прийшов до кібербезпеки, і тепер є відповідальним за оборонні кібероперації.

У перший день занять учасники курсів поділилися враженнями та розповіли, чого очікують від навчання:

– Я радий, що тут присутні представники як відділів і груп планування систем зв’язку та сервісів, так і фахівці, які безпосередньо виконують накази відділів і груп. Тобто люди, які ухвалюють рішення, як розгортати системи зв’язку, і які потім це практично втілюють в життя. Хочеться, щоб на курсах ми дізнались про шлях країн НАТО, які колегіально вирішили відходити від поняття інфраструктури як сервісу. Вони більше орієнтуються на створення сервісно-орієнтованої архітектури. Тобто максимально уніфікують обладнання зв’язку, роблять його типовим, щоб кожна країна – член НАТО, країна-партнер – могла без проблем з’єднати свою інформаційно-телекомунікаційну мережу з натовською, – зазначив один із слухачів, старший офіцер відділу інформаційних ресурсів управління інформаційних технологій Міністерства оборони України.

– Я вперше на таких курсах, де детально розповідають про структуру планування, структуру вузлів зв’язку НАТО. Я вже тут почув, які складові має вузол зв’язку , як його транспортувати, хто відповідальний за сервісні служби, – поділився враженнями слухач Костянтин Кулік.

Курси триватимуть 4 дні. Під час лекцій слухачі дізнаються про комунікативно-інформаційні системи НАТО, обладнання, кібербезпеку, процеси планування та стандартизації служби забезпечення.