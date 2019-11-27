Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що робота над імплементацією «формули Штайнмаєра» продовжиться, федералізації України не буде.

Про це Пристайко повідомив у мікроблозі Twitter, передає УНІАН.

Глава МЗС прокоментував підсумки саміту лідерів «нормандської четвірки». Зокрема, міністр відзначив, що в першу чергу йдеться про повне безстрокове припинення вогню до кінця 2019 року, контроль над яким здійснюватиме Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ із розширеним мандатом.

«Очікуємо її роботи 24/7», - заявив Пристайко.

Також, додав він, йдеться про взаємне звільнення утримуваних осіб «всіх встановлених на всіх встановлених» до 31 грудня. «План - завершити якнайшвидше за принципом «всіх на всіх». Для цього домовились про допуск Червоного хреста та інших гуманітарних організацій», - зазначив глава МЗС.

Крім того, йдеться про подальше розведення військ ще на трьох ділянках на лінії розмежування. «Робота над імплементацією «формули Штайнмаєра». Ніякої федералізації. Україна - унітарна країна. Донбас і Крим - це Україна», - наголосив він.

«Місцеві вибори лише за українським законодавством та згідно з високими стандартами ОБСЄ. Наша позиція щодо контролю над кордоном незмінна. Поступово рухатимемося в цей бік. Наступна зустріч - за 4 місяці», - додав глава МЗС.

1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську відповіла на лист спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, що погоджує так звану «формулу Штайнмаєра».

За словами Зеленського, формула має бути імплементована в новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, оскільки чинний закон про особливий порядок самоврядування Донбасу діє до 31 грудня 2019 року.

Як сказав Зеленський, новий закон Верховна Рада розроблятиме в тісній співпраці і при публічному обговоренні з суспільством і в ньому не буде перейдено жодної «червоної лінії».



