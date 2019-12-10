Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
|17:45 10.12.2019
|Молдова
Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку заявив, що конвенція Ради Європи "Про запобігання та протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству" (так звана "Стамбульська конвенція") буде затверджена на засіданні кабінету міністрів цього тижня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deschide.
"Уряд схвалить цю конвенцію та передасть її на розгляд парламенту", - заявив голова уряду.
На цей намір відреагував директор з комунікацій Ради Європи Деніел Хольтген: "Радий чути, що Молдова має намір ратифікувати Стамбульську конвенцію Ради Європи!"
"Країни, які ратифікують цей унікальний міжнародний договір, допомагають нам боротися з насильством проти жінок", - написав він у своєму Twitter.
Як відомо, на сьогодні Конвенцію Ради Європи у ЄС не ратифікували Болгарія, Чехія, Угорщина, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Словаччина та Велика Британія.
Європейський Союз та Рада Європи закликають Україну ратифікувати її без зволікань. В Україні насильство над жінками залишається однією з найгостріших соціальних проблем: щорічно кількість жертв сягає 1,1 мільйона.
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