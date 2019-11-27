В України досі немає інструментів, щоб змінити ситуацію із захистом прав людей у Криму і на Донбасі, - Чубаров
|18:30 10.12.2019
|Крым
Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що в України досі немає інструментів, щоб змінити ситуацію із захистом прав в окупованому Криму та на Донбасі.
"Треба визнати, що ми як не мали можливості впливати на те, щоб змінити там (в окупованому Росією Криму та в ОРДЛО - ІФ) ситуацію, особливо стосовно переслідування, гоніння, тортур наших громадян, так і не змогли на сьогодні. У нас немає цього інструментарію і про це треба говорити", - сказав Чубаров на організованій Центром громадянських свобод у вівторок у Києві "Національній правозахисній неКонференції", повідомляє Інтерфакс-Україна.
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