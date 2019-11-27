Директору Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки через пожежу в коледжі, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це в ході пресбріфінгу в Одеській облдержадміністрації за участю членів урядової комісії з розслідування причин пожежі повідомив начальник ГУ НП в Одеській області Олег Бех, передає Укрінформ.

"У Понеділок, 9 грудня директору згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки", - сказав Бех.

Він додав, що є й інші фігуранти справи.

"Нині триває слідство. Триває огляд місця події, проводиться ряд експертиз. Тільки після них ми будемо готові повідомити точні причини того, що сталося і винуватців", - підкреслив Бех.

Як повідомлялося раніше, під час розчищення приміщень у згорілому коледжі не було виявлено жодного вогнегасника, а склад вогнегасників знайшли під ліжком у коменданта. У будівлі також була відсутня автоматична система оповіщення про пожежу. У слідства є питання і щодо евакуації людей, яка "фактично була неможливою".

10 грудень в Одесі відбулося перше засідання урядової комісії з розслідування причин пожежі в коледжі. Її очолює перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий. До складу комісії входять голова ДСНС України Микола Чечоткін, начальник головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, представники центральних органів виконавчої співробітники профільних підрозділів облдержадміністрації.

4 грудня о 10 год. 12 хв. в м.Одесі на третьому поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв.м. Підрозділами ДСНС врятовано і евакуйовано 40 людей.

У ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 10 загиблих (тіла 6 людей не ідентифіковані). Всього в результаті пожежі загинуло 12 людей, постраждали 30 осіб, в лікувальних закладах залишаються 9 пацієнтів.