Паризький саміт залишив кримських татар поза обміну утримуваними особами - Чубаров
|17:01 10.12.2019
|Крым
Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголошує на тому, що комюніке, підписане за результатами нормандського саміту, виключає кримських татар із майбутнього обміну утримуваними особами.
"Учорашнє комюніке, яке було підписано (за підсумками нормандського саміту - ІФ), відкидає всіх кримських політичних в'язнів із обміну... так, як воно виписане", - сказав Чубаров під час "Національної правозахисної неКонференції", організованої Центром громадянських свобод, в Києві у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я знаю, що переговори велися, я знаю, що намагалися... Але чи треба було його підписувати, виходячи з почуттів сотень і сотень людей? Якщо більше ніж 100 політв'язнів із Криму - у них є рідні, діти, дружини, батьки. Це сотні людей", - сказав лідер меджлісу
За його словами, меджліс уже отримує дзвінки від кримських татар.
"І ці люди кажуть: а ми хто для України, якщо нас там немає в цьому комюніке", - додав Чубаров.
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