Молдова готує підписання контракту з "Газпромом" після узгодження поставок в обхід України
|16:45 10.12.2019
|Молдова
“Молдовагаз” і “Газпром” продовжать контракт на поставки газу в Молдову до кінця грудня.
Як повідомила у вівторок пресслужба газорозподільного підприємства республіки, сторонам залишилося узгодити альтернативний маршрут поставок на випадок припинення транзиту трубопроводом по території України, пише УНН.
“Угода про продовження терміну діючого контракту на поставку газу між „Газпром“ і „Молдовагаз“ буде підписано до кінця грудня після узгодження оплати послуг з реверсу газу по території України на ділянці Орловка — Каушани”, — йдеться в повідомленні. У ньому наголошується, що в цьому випадку Молдова буде імпортувати газ через “Турецький потік”.
Як заявив раніше віцепрем’єр РФ Дмитро Козак, за підсумками переговорів з прем’єр-міністром Молдови Іоном Кіку була досягнута домовленість про продовження контракту на поставку газу і зниження його ціни для республіки з початку 2020 року до 173 долара за тисячу кубометрів.
Ще на цю тему:
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
Молдова и «Газпром» намерены продлить газовый контакт на три года
Росія відмовилась збільшити експортні квоти для Молдови
Молдова перед виборами отримала знижку на російський газ
Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
Молдова прискорює переговори з Україною на тлі закінчення контракту Газпром / Нафтогаз і затримки труби з Румунії
Молдова может перейти на американский газ - СМИ
Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
Строительство газопровода Унгень-Кишинэу начнется до конца лета