“Молдовагаз” і “Газпром” продовжать контракт на поставки газу в Молдову до кінця грудня.

Як повідомила у вівторок пресслужба газорозподільного підприємства республіки, сторонам залишилося узгодити альтернативний маршрут поставок на випадок припинення транзиту трубопроводом по території України, пише УНН.

“Угода про продовження терміну діючого контракту на поставку газу між „Газпром“ і „Молдовагаз“ буде підписано до кінця грудня після узгодження оплати послуг з реверсу газу по території України на ділянці Орловка — Каушани”, — йдеться в повідомленні. У ньому наголошується, що в цьому випадку Молдова буде імпортувати газ через “Турецький потік”.

Як заявив раніше віцепрем’єр РФ Дмитро Козак, за підсумками переговорів з прем’єр-міністром Молдови Іоном Кіку була досягнута домовленість про продовження контракту на поставку газу і зниження його ціни для республіки з початку 2020 року до 173 долара за тисячу кубометрів.