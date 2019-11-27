Херсонський міський суд обрав запобіжний захід члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігорю Кучерявому у виді цілодобового домашнього арешту.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Криму.

"...суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим та обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному громадянину України, члену "Севастопольської регіональної політради партії "Єдина Росія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прокуратура Криму подала клопотання про обрання запобіжного заходу Кучерявому.

Як повідомлялося, затриманому на адмінмежі з Кримом члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігорю Кучерявому українські правоохоронці повідомили про підозру.

Нагадаємо, на адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники Служби безпеки України затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігоря Кучерявого.