Конгрес США не вписав в санкції держборг Росії

15:45 10.12.2019   Россия

Конгрес США не включив у оборонний бюджет на 2020 року санкції проти державного боргу Росії.

Про це йдеться в опублікованому тексті бюджету на сайті комітету збройних справах американського сенату, повідомляє РБК-Україна.

Санкції проти держборгу Росії були включені в початковому проекті бюджету Палати представників. Однак після узгодження бюджету в понеділок, 9 грудня, цей пункт прибрали. При цьому конгресмени не пояснили, чому цей пункт не був включений в документ.

"Поправки (до бюджету - ред.) від палати представників включали пункт про заборону на операції, пов'язані з новим російським державним боргом. Законопроект сенату США не містить такого положення. Палата представників - ред.) знімає цей пункт", - йдеться в документі.

Як повідомлялося раніше, що оборонний бюджет включили санкції проти російського газопроводу "Північного потоку-2". Сенатори розчаровані нездатністю Трампа перешкодити будівництву газопроводу.



Ще на цю тему:

12:45 10.12.2019
В оборонний бюджет США заклали санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"
21:25 09.12.2019
Деякі актуальні роздуми на тему міжнародних санкцій щодо Росії - Олег Бєлоколос, експерт
11:00 09.12.2019
США включили в проєкт оборонного бюджету санкції проти «Північного потоку-2»
20:30 06.12.2019
В Єврокомісії заявили про послідовний підхід щодо санкцій проти РФ
11:45 06.12.2019
Санкції в дії: у Сінгапурі за борги арештували російське судно
09:45 06.12.2019
США ввели нові санкції проти РФ: у списку – компанії, пов'язані з кібербезпекою
16:45 05.12.2019
Российские ударные вертолёты получат немецкие системы автоматизированного проектирования от Siemens AG
09:55 05.12.2019
Сенат США обговорить нові санкції проти Росії
08:45 04.12.2019
Российский бизнесмен арестован в США по обвинению в нарушении режима санкций
17:15 03.12.2019
Нова глава Єврокомісії пообіцяла зберегти санкції проти РФ
15:30 02.12.2019
Зеленський розповів про гарантії європейців зберегти санкції
18:45 27.11.2019
В США закликають ввести санкції проти бійців "Вагнера"
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 09.12.2019
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 09.12.2019
Власти Грузии выступили против открытия Центра русского языка в Тбилиси
16:45 09.12.2019
Грузія показала новий безпілотник з українськими ПТКР / Фото
08:30 09.12.2019
В Грузії затонуло риболовецьке судно
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
16:45 10.12.2019
Молдова готує підписання контракту з "Газпромом" після узгодження поставок в обхід України
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
20:45 10.12.2019
ЄС про "нормандський саміт": РФ має використати свій вплив для виконання Мінських угод
19:45 10.12.2019
США закликали Росію поважати свої зобов'язання після нормандського саміту
15:45 10.12.2019
Конгрес США не вписав в санкції держборг Росії
14:45 10.12.2019
РФ планує продовжити двосторонні газові переговори з Києвом найближчими днями
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 10.12.2019
Ердоган розкритикував Нобелівську академію: нагороджує за порушення прав людини
10:45 10.12.2019
Співпраця Туреччини з РФ і США не призвела до належних результатів, - Ердоган
16:00 09.12.2019
Минобороны Сербии получит два варианта французских ЗРК «Мистраль-3»
14:45 09.12.2019
У Литві пояснили нову заяву Туреччини щодо плану НАТО для країн Балтії
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 10.12.2019
До Латвії на реабілітацію вирушили Гриб, Сущенко та ще восьмеро колишніх політв’язнів
20:30 10.12.2019
У США закликають Росію негайно звільнити кримськотатарських та інших українських в'язнів
20:15 10.12.2019
Міністр оборони: розведення військ по всій лінії фронту на Донбасі, як хотіла Росія, не буде
20:01 10.12.2019
У російських в'язницях утримують близько двох тисяч українців - Денісова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд