Конгрес США не вписав в санкції держборг Росії
|15:45 10.12.2019
|Россия
Конгрес США не включив у оборонний бюджет на 2020 року санкції проти державного боргу Росії.
Про це йдеться в опублікованому тексті бюджету на сайті комітету збройних справах американського сенату, повідомляє РБК-Україна.
Санкції проти держборгу Росії були включені в початковому проекті бюджету Палати представників. Однак після узгодження бюджету в понеділок, 9 грудня, цей пункт прибрали. При цьому конгресмени не пояснили, чому цей пункт не був включений в документ.
"Поправки (до бюджету - ред.) від палати представників включали пункт про заборону на операції, пов'язані з новим російським державним боргом. Законопроект сенату США не містить такого положення. Палата представників - ред.) знімає цей пункт", - йдеться в документі.
Як повідомлялося раніше, що оборонний бюджет включили санкції проти російського газопроводу "Північного потоку-2". Сенатори розчаровані нездатністю Трампа перешкодити будівництву газопроводу.
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