Україна втілить частину рекомендацій "Венеціанки" щодо мовного закону - омбудсмен

16:30 10.12.2019   Украина

Україна певною мірою дослухається до Венеціанської комісії щодо закону про захист державної мови.

Про це заявила уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Комісія погодилася з правом України на захист і популяризацію своєї державної мови. Вони відзначають як позитив, що в цьому законі закладена можливість будь-якому громадянину вивчити державну мову. Але там є і рекомендації, до яких Україна, певною мірою, дослухається", - сказала Монахова.

Нині готується закон про нацменшини, де "всі побажання будуть прийняті до розгляду", додала Монахова.

Крім того, Україна підготує обґрунтування і офіційну відповідь на висновки Венеціанської комісії.



Ще на цю тему:

19:45 06.12.2019
Венеціанка розкритикувала мовний закон, хоча підтримала ідею захисту української мови
18:01 06.12.2019
Заступник глави МЗС очікує непростих висновків Венеціанської комісії щодо закону України про функціонування державної мови
12:45 17.10.2019
У Росії хочуть визнавати українців носіями російської мови без співбесіди
10:09 29.07.2019
В ОБСЕ СМИ РФ заявили, что "языковая политика в Украине нарушает права нацменьшинств"
17:37 16.07.2019
Угорщина висунула Україні умови зняття вето на переговори з НАТО
18:25 31.07.2018
В Николаеве русский язык через суд лишили статуса регионального
15:15 04.05.2018
В Херсонской области приняли важное решение по отмене русского языка
12:41 11.04.2018
В школах Турции будут изучать украинский и болгарский языки
13:43 13.10.2017
В Крыму предложили выделить русский язык как единственный обязательный
14:12 17.02.2017
В Одесской области райсовет требует оставить действующий языковой закон и советские праздники
18:20 16.02.2017
В горсовете Херсона скандал из-за русского языка / Видео
10:39 25.11.2016
Армения не собирается предоставлять русскому языку госстатус
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 09.12.2019
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 09.12.2019
Власти Грузии выступили против открытия Центра русского языка в Тбилиси
16:45 09.12.2019
Грузія показала новий безпілотник з українськими ПТКР / Фото
08:30 09.12.2019
В Грузії затонуло риболовецьке судно
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
16:45 10.12.2019
Молдова готує підписання контракту з "Газпромом" після узгодження поставок в обхід України
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
20:45 10.12.2019
ЄС про "нормандський саміт": РФ має використати свій вплив для виконання Мінських угод
19:45 10.12.2019
США закликали Росію поважати свої зобов'язання після нормандського саміту
15:45 10.12.2019
Конгрес США не вписав в санкції держборг Росії
14:45 10.12.2019
РФ планує продовжити двосторонні газові переговори з Києвом найближчими днями
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 10.12.2019
Ердоган розкритикував Нобелівську академію: нагороджує за порушення прав людини
10:45 10.12.2019
Співпраця Туреччини з РФ і США не призвела до належних результатів, - Ердоган
16:00 09.12.2019
Минобороны Сербии получит два варианта французских ЗРК «Мистраль-3»
14:45 09.12.2019
У Литві пояснили нову заяву Туреччини щодо плану НАТО для країн Балтії
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 10.12.2019
До Латвії на реабілітацію вирушили Гриб, Сущенко та ще восьмеро колишніх політв’язнів
20:30 10.12.2019
У США закликають Росію негайно звільнити кримськотатарських та інших українських в'язнів
20:15 10.12.2019
Міністр оборони: розведення військ по всій лінії фронту на Донбасі, як хотіла Росія, не буде
20:01 10.12.2019
У російських в'язницях утримують близько двох тисяч українців - Денісова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд