Україна втілить частину рекомендацій "Венеціанки" щодо мовного закону - омбудсмен
|16:30 10.12.2019
|Украина
Україна певною мірою дослухається до Венеціанської комісії щодо закону про захист державної мови.
Про це заявила уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.
"Комісія погодилася з правом України на захист і популяризацію своєї державної мови. Вони відзначають як позитив, що в цьому законі закладена можливість будь-якому громадянину вивчити державну мову. Але там є і рекомендації, до яких Україна, певною мірою, дослухається", - сказала Монахова.
Нині готується закон про нацменшини, де "всі побажання будуть прийняті до розгляду", додала Монахова.
Крім того, Україна підготує обґрунтування і офіційну відповідь на висновки Венеціанської комісії.
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