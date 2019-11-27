МЗС України: резолюція ООН є важливою частиною з деокупації територій
|15:15 10.12.2019
|Крым
Міністерство закордонних справ України заявило, що прийнята резолюція Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй (ООН) по Криму є важливою складовою зусиль з деокупації українських територій.
Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС України, повідомляє РБК-Україна.
Як повідомили в МЗС, прийняття резолюції продемонструвало занепокоєння міжнародного співтовариства діями Росії по мілітаризації Кримського півострова. Також у міністерстві відзначили важливість цього документа в боротьбі за деокупації українських територій.
"Оновлена резолюція є важливою складовою зусиль України з де-окупації тимчасово окупованих територій нашої країни, а також відновлення безпеки і стабільності в регіоні Чорного та Азовського морів", - відзначили в МЗС.
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