РФ планує продовжити двосторонні газові переговори з Києвом найближчими днями
|14:45 10.12.2019
|Россия
"Газпром" протягом найближчих днів продовжить переговори з Україною щодо газу в двосторонньому форматі.
Про це заявив голова російської компанії Алексєй Міллер за підсумками контактів у рамках саміту глав держав у Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Продовжимо переговори з українською стороною у двосторонньому форматі протягом найближчих днів", - сказав він.
Як заявив у Єлисейському палаці виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, Україна та Росія не досягли домовленості про новий контракт на транзит та постачання газу за підсумками переговорів президентів.
Вітренко сказав, що подальші переговори продовжаться як у двосторонньому, так і в тристоронньому форматі, за участі ЄС.
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук допускає можливість "газової війни" під час продовження переговорів із Російською Федерацією щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року.
"Україна буде домовлятися про газ далі, можливо, непросто, можливо, з "газовою війною". Але ми повністю готові до цього: наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а "Північний потік-2" недобудований", - написав він у своєму Facebook.
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