ВМС Туреччини допомагатимуть українським колегам у переході на натівську структуру.

Про це командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Воронченко поінформував за результатами зустрічі з командувачем ВМС Туреччини адміралом Аднаном Озбалом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На зустрічі з командувачем ВМС Туреччини йшлося про конкретні проєкти у широкому спектрі заходів співробітництва, в першу чергу, які стосуються сумісної підготовки, якомога швидшого набору органами управління оперативної сумісності й спроможності діяти з країнами Альянсу. ВМС Туреччини будуть нам у цьому допомагати», - сказав Воронченко.

За його словами, на зустрічі командувачів ВМС йшлося і про спільні дії стосовно гарантування безпеки в Чорноморському регіоні, двостороннє технічне співробітництво, а також стажування українських курсантів на кораблях ВМС Туреччини.

Адмірал Воронченко наголосив на напрямках розвитку відповідно до «Стратегії розвитку 2035» на тлі посилення присутності та нарощування сил Чорноморського флоту РФ.

«Стратегія розвитку 2035» передбачає три етапи. Перш за все, це утримання та надійне прикриття територіального моря і забезпечення надійних морських кордонів, утримання морського узбережжя. Надалі - надходження більш потужної зброї. Нещодавно пройшла випробування наша ракета, впевнений, що у наступному році перший підрозділ отримає перший береговий ракетний комплекс», - сказав командувач ВМС України.

Стосовно відновлення та посилення корабельного складу, за його словами, пріоритетними є реалізація проєкту «корвет», будівництво ракетних катерів малої тоннажності, окремий напрямок - посилення морської авіації.