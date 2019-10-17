Суд восстановил в должности капитана Одесского порта

14:15 10.12.2019   Украина

Суворовский районный суд Одессы восстановил Александра Антонова в должности капитана морского порта Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

Соответствующее решение вынесено 9 декабря 2019 года, сообщают Порты Украины.

«Отменить приказ Министерства инфраструктуры №45-О от 24 мая 2019 года «О капитане морского порта Одесского филиала ГП «АМПУ» (администрации Одесского морского порта)», который приостановил полномочия Антонова Александра Алексеевича на должности капитана Одесского морского порта (…) и уволил с работы в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины», — сказано в решении суда.

«Восстановить Антонова Александра Алексеевича на работе в должности капитана морского порта Одесского филиала ГП «АМПУ», — говорится в документе.

Кроме того, суд решил взыскать с Мининфраструктуры в пользу Антонова средний заработок за время вынужденного прогула за период с 27 мая по 9 декабря 2019 года в размере 368 тыс. 361,49 грн.

«Допустить немедленное выполнение решение суда в части восстановления Антонова Александра Алексеевича в должности капитана морского порта Одесского филиала ГП «АМПУ» и взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула за один месяц в размере 56464,17 грн», — указано в решении суда.

Как сообщила пресс-служба администрации Одесского порта, осенью 2019 года Антонов вошел в обновленную управленческую команду ГП «Одесский морской торговый порт», в частности, возглавил подразделение портового флота.



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