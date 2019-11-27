Звільнені з російського полону колишні політв'язні Микола Карпюк та Володимир Балух підписали Меморандум про співпрацю із запобігання катуванням людей у місцях несвободи.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНІАН.

Денсіова зазначила, що найближчим часом Миколу Карпюка, який очолює громадську організацію «Український центр запобігання катувань», призначать членом Експертної ради при Уповноваженій з прав людини.

Володимир Балух увійде до Координаційної ради з питань реалізації національного превентивного механізму при Уповноваженій.

Перший спільний моніторинговий візит планують здійснити до Лук’янівського СІЗО, щоб перевірити усунення недоліків, які виявили під час попереднього моніторингу.

«Впевнена, що наша співпраця буде плідною та допоможе забезпечити й захистити права наших громадян, які перебувають у місцях несвободи, у тому числі на території РФ, частині тимчасово окупованого Донбасу та тимчасово окупованого Криму», — додала омбудсменка.

Нагадаємо, що 7 вересня 2019-го українські моряки та українські політв'язні Володимир Балух, Микола Карпюк, Олег Сенцов, Олександр Кольченко та інші, в результаті великого обміну полонених повернулись додому.

Попри масштабний обмін, у Росії та на окупованих нею територіях залишаються за ґратами ще понад 110 українців. Зокрема — кримський активіст Олексій Чирній, засуджений у справі так званих «українських диверсантів» Андрій Захтей, обвинувачений у шпигунстві Валентин Виговський.

Також російська влада не припиняє переслідування кримських татар.

А в арбітражі Міжнародного трибуналу ООН з морського права досі розглядається основна справа щодо незаконних дій Російської Федерації у Чорному морі 25 листопада 2019 року. 10 грудня президент Володимир Зеленський зазначив, що на «нормандському саміті» домовилися про обмін полонених у форматі «всіх на всіх».

Це стосується тільки заручників на окупованому Донбасі. Йдеться про 72 людини, які повернуться на підконтрольну Україні територію до кінця 2019 року.



