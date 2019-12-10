Амбіції України вступити в ЄС ніколи не здійсняться - угорська євродепутатка

13:45 10.12.2019   Украина

Угорський член Європарламенту Еніко Дьйорі (партія "Фідеш") заявила, що амбіції України вступити в ЄС ніколи не реалізуються через позицію "ображеної" і "важливої" Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Аzonnali.

"Я думаю, що ці амбіції ніколи не будуть здійснені. Або, принаймні, в осяжному майбутньому", - сказала Дьйорі про прагнення країн Східного партнерства до членства в ЄС.

"Чому я це говорю? Тому що їхнє географічне положення - з дуже важливим, потужним і ображеним сусідом - визначає їхню позицію. Історія останніх п'яти або тридцяти років чітко показує, що важливий сусід і колишній господар Росія залишається там і не відпустить ці країни", - зазначила вона.

Дьйорі каже, що країни Східного партнерства "не будуть демократією в західноєвропейському сенсі". "Ми можемо поставити їм умови, ми можемо допомогти їм наблизитися, але я не думаю, що вони будуть повноцінними демократіями за західноєвропейськими стандартами", - сказала Дьйорі.

Вона наполягає, що вплив Росії має вирішальне значнення: "Радянський Союз відпустив певні країни, але коли ми говоримо про Східне партнерство, Росія їх не відпустить. У нашому випадку було інакше, нас відпустили, але ми не були частиною Радянського Союзу".

"Ці країни мають територіальні проблеми. Це дещо, що виключає будь-яке прагнення до членства", - каже євродепутатка.

Говорячи про революцію в Україні, політик заявила, що ЄС нібито змусив Київ до "вибору" між Брюсселем і Москвою, наслідком чого, на її думку, стала окупація Криму Росією.

"Що сталося на саміті Східного партнерства у Вільнюсі у листопаді 2013 року, коли ми змусили Україну вибирати між двома реаліями - ЄС та Росією, - я не впевнена, що це було дуже мудро. Ми добре знаємо, що сталося в 2014 році. Ми не змогли запропонувати можливість погодити глибоку і всеосяжну угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом зі збереженням дуже добрих зв'язків і, можливо, навіть вільної торгівлі з Росією. Ми наполягали лише на одному, і ми не зрозуміли геополітичного контексту цього вибору. Наслідком цього є, як я бачу, окупація Криму", - додала вона.

Зазначимо, що подібні твердження раніше висловлював лідер партії Дьйорі, голова уряду Угорщини Віктор Орбан.

Орбан заявляв, що на заваді прагнень України стати членом ЄС і НАТО стоятиме бажання Росії відновити старий порядок.

 



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