Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент сьогодні оголосив безстрокове голодування, вимагаючи захисту релігійних свобод на території Криму і забезпечення безпеки духовенству кримської єпархії ПЦУ.

Про це повідомляє Укрінформ..

«Я приїхав до Києва, мені вже нема чого втрачати. Я офіційно заявляю: з цього дня я починаю безстрокове голодування. Доти, поки Кабінет міністрів України не вирішить питання захисту релігійних свобод на території Криму, забезпечення безпеки духовенству кримської єпархії ПЦУ. Поки Кабінет міністрів своїми рішеннями не забезпечить збереження церковного майна, а це не тільки приміщення, а й ікони, які можна віднести сьогодні до сучасного сакрального мистецтва. Це історичні речі, які мають національно-культурну цінність», - сказав архієпископ Климент.

Він вимагає зустрічі з Прем'єр-міністром України та визначення терміну, коли питання, які протягом п'яти років ставилися перед Кабінетом міністрів, будуть вирішені.

Як повідомлялося раніше, у Сімферополі обікрали приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній 19 листопада закликав уряд прийняти рішення щодо вирішення питання власності на приміщення собору і єпархіального управління в м. Сімферополі.

Арбітражний суд Центрального округу Калуги 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України. Представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.