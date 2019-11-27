Трагедія в Одесі: пошуково-рятувальні роботи тривають сьомий день

13:30 10.12.2019   Украина

В Одесі на місці пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу продовжуються пошуково-рятувальні роботи та роботи по підготовці до демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Главком.

Станом на ранок 10 грудня, відкритого вогню не спостерігається.

Рятувальники нагадали, що в ході проведення пошукових робіт було виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 6 осіб не ідентифіковано). Всього внаслідок пожежі загинуло 12 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 9 осіб.

До ліквідації наслідків пожежі залучено 250 чоловік та 34 одиниці техніки, з них від ДСНС 96 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі було голошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

Зазначимо, поліція Одеської області в рамках кримінального провадження за фактом пожежі в одеському коледжі встановила перших підозрюваних.

Начальника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка тимчасово відсторонили від роботи в зв'язку з чотирма резонансними смертоносними пожежами в Одесі за останні два з половиною роки.

Однією з причин пожежі вважають пробеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали понад 30 людей. Друга версія - підпал. 



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