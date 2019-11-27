Экипаж фрегата Черноморского флота РФ «Адмирал Эссен» осуществил электронные пуски ракет «Калибр» по кораблю условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.

«На первом этапе в ходе учения по ведению морского боя моряки выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели и отработали алгоритм действий по поражению надводного корабля условного противника ракетным комплексом «Калибр» с выполнением электронных пусков», - говорится в сообщении.

На втором этапе учений моряки отразили нападение самолетов условного противника, с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушным целям. Роль условного противника выполняли экипажи двух самолетов Су-24М из состава морской авиации и противоздушной обороны ЧФ РФ.

В пресс-службе отметили, что выход корабля в море проводится в рамках отработки обязательного курса подготовки экипажа.