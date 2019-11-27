Фрегат ЧФ РФ «Адмирал Эссен» отработал применение «Калибров» против морских целей
|12:15 10.12.2019
|Крым
Экипаж фрегата Черноморского флота РФ «Адмирал Эссен» осуществил электронные пуски ракет «Калибр» по кораблю условного противника.
Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.
«На первом этапе в ходе учения по ведению морского боя моряки выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели и отработали алгоритм действий по поражению надводного корабля условного противника ракетным комплексом «Калибр» с выполнением электронных пусков», - говорится в сообщении.
На втором этапе учений моряки отразили нападение самолетов условного противника, с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушным целям. Роль условного противника выполняли экипажи двух самолетов Су-24М из состава морской авиации и противоздушной обороны ЧФ РФ.
В пресс-службе отметили, что выход корабля в море проводится в рамках отработки обязательного курса подготовки экипажа.
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